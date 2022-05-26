2022/05/26 | 17:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واخ

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي والتلقيحي لجائحة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، ان “ملاكاتها سجلت 108 حالة جديد بفيروس كورونا، وسجلت تماثل 113 حالة للشفاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية”.واشارت الى تلقي 14123 شخصاً للقاحات فيروس كورونا في عموم البلاد.

شاركنا الخبر

قد يعجبك ايضاً !

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بلا وفيات”.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورون) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بلا وفيات”.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).