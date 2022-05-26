2022/05/26 | 17:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب العراقي، الخميس، قانونا يجرّم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبة تصل إلى الإعدام.. مجلس النواب العراقي يقر قانونا يجرّم تطبيع العلاقات مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقوبة تصل إلى الإعدام.. مجلس النواب العراقي يقر قانونا يجرّم تطبيع العلاقات مع إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).