2022/05/26 | 17:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..علق مدرب نادي النجف بكرة القدم حسن احمد، على التصرف المشين لمحترفه المغربي سفيان طلال أمام القوة الجوية.وقال أحمد في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الكادر التدريبي للنجف سبق وان عمل في الاحتراف الخارجي والمحترف الذي تبدر منه اساءة يعاقب عقوبة شديدة مهما كان اسمه”.وتابع “بعد البصق في وجه لاعب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب النجف يعلق على التصرف المشين لمحترفه المغربي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب النجف يعلق على التصرف المشين لمحترفه المغربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).