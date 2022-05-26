عدم الاعتراض على الكاظمي لرئاسة الوزراء..الإطار التنسيقي يفجرها

2022/05/26 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداوضح القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني، اليوم الخميس، موقف الإطار من تجديد ولاية رئاسة الوزراء للكاظمي.وقال الحياني في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "موقف الإطار هو عدم التجديد للرئاسات الثلاث ولكن بعد التجديد للحلبوس في رئاسة البرلمان اصبح موقف الإطار هو عدم الاعتراض على تولي الكاظمي لرئاسة الوزراء في حال اجمعت الكتل السياسية على ذلك".وأضاف، أنه "اذا حصل اجماع سياسي على اية شخصية فإن الإطار لن يعترض لأنه لا يرى القضية عن طريق الأشخاص ولكن عن طريق الأعراف السياسية السائدة ومصلحة المواطن وامنه وسيادته".وتوقع الحياني أن "يتم تجديد الولاية ثانية من قبل الكتل السياسية لرئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية خلال المرحلة المقبلة".واشار الى أن "هذا الأمر سيفتح الباب لتجديد الولاية لرئيس الجمهورية برهم صالح حيث ان حزب الاتحاد الوطني متمسك بمرشحه"، مشيراً الى أن "برهم صالح كان له دوراً في الحفاظ على الدستور العراقي".

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