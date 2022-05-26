العثور على جثة مقطوعة الرأس لموظف بالتجارة شمالي بغداد

2022/05/26 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بالعثور على جثة مقطوعة الرأس لموظف بالتجارة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "قوة أمنية عثرت على جثة موظف في وزارة التجارة اختُطف مساء أمس".

وبين أنه "اختطف بينما كان يصطاد السمك مع صديقه على شاطئ نهر دجلة المار بمنطقة الطارمية شمالي بغداد".

وأكد أن "الجثة كانت مقطوعة الرأس، وعثر عليها تحديداً في حي العبايجي ضمن الطارمية".

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