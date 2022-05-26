2022/05/26 | 17:53 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبات تصل حد الإعدام.. برلمان العراق يقر "قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/26 | 17:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعقوبات تصل حد الإعدام.. برلمان العراق يقر "قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعقوبات تصل حد الإعدام.. برلمان العراق يقر "قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).