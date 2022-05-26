بينهم انتحاري .. مقتل ثلاثة عناصر من داعش بكمين في كركوك (صور)

2022/05/26 | 17:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب، اليوم

الخميس، عن إحباط عملية تعرض على

القطعات الأمنية وقتل ثلاثة عناصر من

تنظيـم داعـش "بكمين مُحكم" جنوب محافظة

كركوك.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه مقا

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