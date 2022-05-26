رانيا يوسف في لندن مع “تمثال” مواطنها محمد صلاح

2022/05/26 | 17:56 - المصدر: وكالة خبر

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واخ – متابعة

تعليق طريف من الممثلة المصرية رانيا يوسف على صورتها مع تمثال شمع مواطنها لاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، في متحف توسو بلندن.

ونشرت يوسف عدداً من صورها في المتحف قرب تماثيل أهم مشاهير العالم على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام ممازحةً متابعيها بالقول، “مصدقوش نفسهم إن أنا في لندن فكلهم جم يتصوروا معايا”.



وانهالت التعليقات التي أثنت على طرافة نجمتهم.

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