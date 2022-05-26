المركزي العراقي يعلن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 74 مليار دولار

2022/05/26 | 18:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز – بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 74 مليار دولار، مشيراً إلى أن الوضع المالي في العراق "ممتاز جداً" مقارنة بدول الإقليم ودول الجوار.

وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك مازن صباح أحمد، إن "الاحتياطيات الأجنبية وفق أحدث تقرير للربع الأول لسنة 2022، بلغت 74 مليار دولار تتوزع جغرافياً بين 8 أو 9 دول رئيسة، وتتنوع بأشكال وأصول مختلفة بين الودائع والسندات الحكومية والذهب والأرصدة الجارية".

وأشار إلى أن "هذا المستوى المرتفع نسبياً من الاحتياطيات الأجنبية يضع العراق في وضع مريح من ناحية مستوى كفاية الاحتياطات الأجنبية قياساً بحجم الاقتصاد وحجم الاستيرادات السنوية وكذلك قياساً بحجم الالتزامات المتعلقة بالمديونية الخارجية على المدى القصير".

ومضى أحمد إلى القول، "أبعث برسالة اطمئنان على مستوى الاحتياطيات الأجنبية في العراق خاصة بعد زيادة أسعار النفط وتلاشي تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي".

وأضاف، أن "الوضع المالي الآن ممتاز جداً مقارنة بدول الإقليم ودول الجوار، ويجب استغلال هذه الفرصة باتجاه تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه المكانة المالية والجدارة الائتمانية العالية للعراق مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، كذلك يجب أن تُعزَز ببعض الإجراءات الحكومية التي تعزز من قدرة الاقتصاد العراقي".

وتابع، "كون زيادة العائدات النفطية التي تحققت بعد زيادة أسعار النفط هي ملكية الحكومة أو وزارة المالية وليست بملكية البنك المركزي، وبالتالي ليس هناك من إجراء يقع على عاتق البنك المركزي نتيجة هذه الزيادات، وبالتالي فإن الإجراء المطلوب هو من الحكومة ووزارة المالية باتجاه الاستثمار الأمثل لهذه العوائد المتزايدة".

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