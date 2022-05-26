ما هو رمز NFT وكيف سبقت الإمارات باستغلاله عمليا؟.. رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات يوضح لـCNN

2022/05/26 | 18:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات في مقابلة حصرية مع CNN بالعربية، ما هي الرموز غير القابلة للاستبدال أو ما يُعرف بـ"NFT"، وكيف سبقت حكومة بلاده باستغلالها بصورة عملية، والانعكاس الإيجابي لذلك في زيادة جاذبية السوق الإماراتية.

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