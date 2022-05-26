2022/05/26 | 18:07 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل

عاجل | مجلس الأمن يطالب بلاسخارت بمساعدة حكومتي بغداد وكردستان على إجراء حوار وطني

منذ 16 ثانية

عاجل | مجلس الأمن يطالب بلاسخارت بمساعدة حكومتي بغداد وكردستان على إجراء حوار وطني

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