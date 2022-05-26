2022/05/26 | 18:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم الأحد المقبل.وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب تلقته ايرث نيوز، اليوم الخميس، إن “مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الاحد الساعة ١١ صباحاً”.

ظهرت المقالة مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الأحد المقبل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الأحد المقبل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الأحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).