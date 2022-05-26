القضاء البريطاني يتهم الممثل كيفن سبايسي بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال

2022/05/26 | 18:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسيرة سبايسي السينمائية تلقت ضربة قاصمة عام 2017 إثر اتهامات بالاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة

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