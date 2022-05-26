“الحوار مستمر”.. الديمقراطي الكردستاني يعبّر عن أمله بإسهام التقارب مع الإتحاد بإنهاء الأزمة السياسية بالعراق

2022/05/26 | 18:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

عبّرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، عن أملها وتفاؤلها في أن يسهم التقارب مع الاتحاد الوطني بإنهاء الأزمة السياسية في العراق، فيما أشارت إلى أن الحوار بينهما سيستمر.

وقالت النائب، عن كتلة الديمقراطي الكردستاني، إخلاص الدليمي لوكالة خبر برس (واخ) “بعد الإنسداد السياسي المستمر الذي طال لـ 5 أشهر كان لابد للحوار أن ينفتح مع كل الجهات بما فيها الأحزاب الكردية والاتحاد الوطني وإن جميع السيناريوهات ستكون واردة اثر هذا الحوار ونأمل التوصل لإتفاق”.

وأضافت، أن “نيجرفان بارزاني زار السليمانية واستقبل بشكل جيد وتم عقد اجتماع مع الاتحاد الوطني وإن هناك مخرجات مهمة وايجابية لهذه الزيارةن اهمها خلق أجواء ودية للتفاهم واستمرار الحوار بين الطرفين”.

وأشارت الى أن “هناك ارضية مشتركة تجمع الحزبين الكرديين، وهناك انعكاسات ايجابية لهذا التقارب، الذي انعكس على الشارع الكردي والعراقي، وأوجد بصيص أمل بإنهاء الانسداد السياسي والأزمة السياسية الحالية”.

وتابعت، “نعول على الاتفاق الكردي – الكردي أن يخرج العملية السياسية من عنق الزجاجة، إضافة الى حوارات الاحزاب الشيعية والسنية”.

ويوم أمس عقدت قيادات الحزبين اجتماعاً وأكدت في بيان رسمي صادر عنهما التباحث بشكل صريح حول العلاقات الثنائية بين الجانبين والأوضاع الراهنة في العراق وإقليم كردستان وتهيئة الأرضية الملائمة للتعاون والعمل المشترك.

ولفت البيان إلى أن “استمرار الاجتماعات المشتركة للمكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بهذا الغرض كأساس للعمل المشترك، كما ستتولى لجنة مشتركة للمكتبين السياسيين لكلا الحزبين التباحث حول إجراء انتخابات برلمان كردستان المقبلة”.

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