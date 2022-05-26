مجلس النواب يرفع جلسته إلى الأحد المقبل

2022/05/26 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعرفع مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته التي عقدها اليوم إلى الأحد المقبل.وصوت المجلس بجلسته اليوم على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

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