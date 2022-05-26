بيان للصحة يخص من ينتحل صفة مسؤول عقار الدولة

2022/05/26 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بيانا يخص من ينتحل صفة مسؤول عقار الدولة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "في الآونة الأخيرة تكررت ظاهرة انتحال شخص لصفة مسؤول عقار الدولة ويعمل على اخذ مبالغ مالية من الموظفين بحجة تخصيص قطعة ارض".

وأكدت أن "التواصل يتم مع الجميع من خلال القنوات الرسمية والقانونية فقط ولا يوجد اي ممثل لها خارج السياقات المعروفة، ويتحمل أي شخص التبعات القانونية عن مثل هذه الادعاءات الخطيرة وقد تم ابلاغ الجهات الامنية المعنية لملاحقته".

ودعت الوزارة: "اي شخص تعرض لعملية نصب واحتيال الابلاغ او مراجعة الوزارة باسرع وقت ممكن ليتم ملاحقة ومحاسبة من يقترف مثل هذه الأفعال".

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