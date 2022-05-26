الصحة العالمية: جدري القردة لن يتحول لوباء

2022/05/26 | 18:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول في منظمة الصحة العالمية،

الخميس، أن مرض جدري القردة لن يتحول

إلى وباء عالمي، مشيرا إلى تسجيل 157 حالة

إصابة مؤكدة على مستوى العالم.

وقال عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج

الوقاية من مخاطر العد

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