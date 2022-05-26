"غلوبال تايمز" تحذر من برنامج أمريكي مرتبط بالحشرات "يحمل في طياته خطرا كبيرا"

2022/05/26 | 18:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية من أن

برنامجا أمريكيا بدأ قبل ست سنوات، يتم

فيه إجراء تجارب على الحشرات، يحمل في

طياته خطرا كبيرا.

وذكرت الصحيفة أن البنتاغون أنشا في عام

2016 مشروعا "لمكافحة النقص

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