بايدن يدعو لفرض قوة القانون و

2022/05/26 | 18:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم

الخميس، إلى المزيد من السيطرة على

الأسلحة، معتبرا أن التعديل الثاني في

الدستور الأمريكي الذي يحمي حق

المواطنين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها

"ليس نهائيا".

ويأتي ذلك

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