مورينيو يدخل التاريخ بلقب أوروبي خامس.. فكيف كانت أبرز أرقام مسيرته؟

2022/05/26 | 18:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بقيادة نادي روما الإيطالي إلى التتويج بلقب كأس المؤتمر الأوروبي 2022 في نسخته الأولى، بعد تغلّب الفريق في المباراة النهائية على فينورد الهولندي بهدف نظيف

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