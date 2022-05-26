الحوار الاجتماعي او كيف تشتري الدولة الفاشلة السلم الاجتماعي. - التيتي الحبيب

2022/05/26 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيتي_الحبيب من وحي الأحداث 459الحوار الاجتماعي او كيف تشتري الدولة الفاشلة السلم الاجتماعي.هل كانت صفقة الحوار الاجتماعي صفقة بين مغفلين؟ احسب إن الأمر كذلك لأنه في التجارة دائما هناك طرف غفل أو قل هو في موقع الضعيف يفرض عليه القوي شروطه.



لكن في حالة صفقة الحوار الاجتماعي هناك طرفين مغفلين وهذا لعمري شيء طريف ومضحك رغم مأساوية الوضع الاجتماعي ببلادنا.لقد أبرمت الدولة عبر حكومتها صفقة الحوار ال ......





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