كادي القيسي تكسر الصمت وترد على “ضجة” لقطتها مع جثمان والدها

2022/05/26 | 18:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت الممثلة العراقية كادي القيسي عبر حسابها على إنستغرام أن صورتها مع والدها كانت قبل وفاته.وأكدت القيسي أنها كانت آخر صورة لوالدها قبل وفاته عندما كان مريضا، وكتبت “ أول شي الأب أبويا وأني حرة، وتاني شي الصورة قبل وفاته وهو مريض..شنو هل العالم شنو هل التفكير، بدل ما تترحموا تكتبون […]

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