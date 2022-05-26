أكسيوس: إسرائيل ترفض طلبا أميركيا يخص أوكرانيا

2022/05/26 | 18:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولان أميركيان لموقع "أكسيوس" أن إسرائيل رفضت طلبا للولايات المتحدة بالسماح لألمانيا في تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات.

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