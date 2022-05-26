اختتام منتدى دافوس الاقتصادي.. ما الحصيلة؟

2022/05/26 | 18:41 - المصدر: قناة التغيير

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قال شولتس في خطاب ألقاه أمام اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “يجب ألا يكسب بوتين الحرب.



أنا على ثقة بذلك: لن يكسبها”.



وأضاف أن الرئيس الروسي الذي باشر غزو أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أشهر “لم يحقق أساسا أهدافه الاستراتيجية” معتبرا ان “اجتياح كل أوكرانيا” يبدو الآن “أبعد مما كان عليه عند بداية الهجوم”.

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