الغرب منقسم حيال مآل الحرب في أوكرانيا - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2022/05/26 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي سيلفي كوفمان، كاتب عمود لصحيفة لوموند وزميل أكاديمية روبرت بوش في برلينقبل ثلاثة أيام فقط من إطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، خلال اجتماع عُقد على الملأ لمجلس الأمن الروسي في الكرملين، خاطب الرئيس الأسبق ديمتري ميدفيديف رئيسه الحالي فلاديمير بوتين نافيًا وجود ما يستدعي القلق من رد الفعل الغربي.



"نحن نعلم ما سيحدث،" هكذا قال.



ستكون هناك ضغوط وعقوبات.



"لكن بعد فترة، سيبدأ ا ......





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