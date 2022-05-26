2022/05/26 | 19:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، حجم احتياطي العراق من العملة الأجنبية، فيما أشار إلى أن الوضع الاقتصادي العراقي ممتاز جداً مقارنة بدول الإقليم والجوار.

وقال مدير عام الاستثمارات في البنك، مازن صباح أحمد، بمقطع فيديو تابعته وكالة خبر برس (واخ)، إن “احتياطي العراق من العملة الأجنبية بلغ 74 مليار دولار موزعة جغرافياً بين 8 إلى 9 دول رئيسة متنوعة بأشكال وأصول مختلفة”.

وأضاف، أن “هذا المستوى المرتفع نسبياً يجعل العراق في وضع مريح من ناحية كفاية مستوى الاحتياطيات الأجنبية”.



مطمئنا “بشأن مستوى الاحتياطيات الأجنبية للعراق”.

وأكد أن “الوضع الاقتصادي مريح جداً، مقارنة بدول الإقليم والجوا”.



داعيا “الجهات الحكومية الى استغلال هذه الوفرة المالية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي: الاقتصاد العراقي ممتاز جداً مقارنة بدول الإقليم والجوار) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي: الاقتصاد العراقي ممتاز جداً مقارنة بدول الإقليم والجوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).