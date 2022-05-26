بلينكن يندد بسياسات الصين إزاء تايوان ويؤكد عدم تغير الموقف الأميركي

2022/05/26 | 19:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، بكين بتأجيج التوتر إزاء تايوان وشدد على أن السياسات الأميركية لم تتغير في أعقاب إعلان الرئيس جو بايدن استعداد واشنطن للدفاع عن الجزيرة.

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