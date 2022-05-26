تنويه من الصحة لمنتسبيها بشأن احتيال بحجة تخصيص قطعة أرض

2022/05/26 | 19:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما تدعو الوزارة اي شخص تعرض لعملية نصب واحتيال الإبلاغ.

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