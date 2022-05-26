بالصور.. وقفة شعبية في بغداد دعماً لتشريع قانون تجريم التطبيع

2022/05/26 | 19:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع / تصوير: حسين الوناننظمت في ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الخميس، وقفة شعبية دعماً لتشريع قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.وصوت مجلس النواب، اليوم بالإجماع، على تشريع القانون وسط ترحيب نيابي وشعبي.

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