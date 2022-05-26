بالاحصائيات.. التقرير الاممي السنوي لعام 2021 في العراق

2022/05/26 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

قام فريق الأمم المتحدة في العراق، اليوم الخميس، بإصدار تقريره السنوي لعام 2021، للمساهمة في تحقيق البلاد لأهدافها التنموية وإعادة البناء بشكل أفضل.

وبحسب تقرير الموقع الرسمي للامم المتحدة الذي ترجمته (بغداد اليوم)، فقد سلط التقرير الاممي الضوء على "خدمة الأمم المتحدة لأكثر من 4.2 مليون مستفيد، بما في ذلك السكان المتضررين من النازحين وزيادة سبل الوصول إلى الخدمات في القطاعات ذات الأولوية بالإضافة إلى تنفيذ 629 مشروعًا للبنية التحتية لإعادة تأهيل الآلاف من المباني الخاصة والعامة بما في ذلك المراكز الطبية والمدارس".

وأضاف أن "النازحين والعائدين وغيرهم من الفئات الضعيفة تلقوا مساعدات نقدية في عام 2021، ونتيجة لذلك، يعيش 51٪ من أسر العائدين الآن في مواقع تتمتع بإمكانية وصول كافية إلى الخدمات والبنية التحتية ، لا سيما إمدادات المياه، وبعدد يبلغ حوالي 152،500 لاجئ".

وأشار التقرير أن "أكثر من 40 ألف شاب تدريبات فنية ومهنية بينما استفاد آلاف العمال العراقيين من فرص عمل لائقة في أكثر القطاعات الاقتصادية الواعدة.



كما دعم قطاع حقوق الإنسان في العراق من خلال تعزيز القدرة التحقيقية للجنة تقصي الحقائق لتعزيز المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ، وتحسين الخدمات الحكومية لحماية النساء والفتيات من العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية العامة".

وأوضح: "قامت الأمم المتحدة في العراق بتسهيل 416 شراكة في عمليات التنمية المستدامة ومنع النزاعات والتخفيف من حدتها ، والتي وصلت إلى 2.5 مليون شخص من الفئات الضعيفة في البيئات الهشة".

وتابع: "كما تم تطهير أكثر من 5 ملايين متر مربع من الأراضي الملوثة بالذخائر المتفجرة في المدن الرئيسية في الموصل والفلوجة والرمادي.



أيضًا ، تم الوصول إلى أكثر من أربعة ملايين شخص بحملات لتعزيز الثقة باللقاحات وزيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة وأهميتها للعراق وتأثيرات تغير المناخ الحالية والمستقبلية".

قالت إيرينا فوياكوفا-سولورانو، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق، إن "عام 2021 كان عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة للعراق، حيث تميز بسلسلة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية لكورونا والتي تستمر في إغراق البلاد بتحديات غير مسبوقة.على الرغم من كل هذه التحديات".

وأضافت: "تواصل الأمم المتحدة في العراق دعم جهود حكومة العراق في الحد من الفقر وتحسين الظروف المعيشية للفئات الضعيفة، وحل أوضاع النازحين داخليًا، وتعزيز تقديم الخدمات العادلة، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز ازدهار العراق نحو تحقيق طموحه نحو الاهداف المستدامة".

يلخص تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة في العراق النتائج التي تم تحقيقها في عام 2021 من قبل 22 كيانًا من كيانات الأمم المتحدة ويقدم النتائج والتحليل المتعمق الذي يتتبع التقدم في المجالات الاستراتيجية الخمسة ذات الأولوية للإطار المشترك المنقح للعراق والأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام للفترة 2020-2024".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالاحصائيات.. التقرير الاممي السنوي لعام 2021 في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالاحصائيات.. التقرير الاممي السنوي لعام 2021 في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).