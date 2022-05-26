العامري عن قانون “تجريم التطبيع”: العراق أصبح سباقاً إلى تعزيز الحق الفلسطيني

2022/05/26 | 19:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم نبارك للشعب العراقي العزيز الابي اقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ، والذي كان تتويجا لوعي الشعب وحبه لفلسطين واعتباره قضية القدس القضية الاولى للأمة الاسلامية ، والشكر والاحترام لمساعي نواب الشعب الابطال الاوفياء لعهودهم ، الذين بذلوا جهودا متواصلة من اجل تشريع هذا القانون التأريخي واقراره ، والشكر والتقدير […]

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