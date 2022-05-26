2022/05/26 | 19:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B8gNyfScBSo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراهقون يرمون قطارا بالحجارة والكرك ويثيرون الاستفزاز) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراهقون يرمون قطارا بالحجارة والكرك ويثيرون الاستفزاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).