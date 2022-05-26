2022/05/26 | 19:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، معركة لإنقاذ رئاسته للوزراء بعد أن انتقد التقرير الذي نشرته موظفة حكومية كبيرة سو غراي ثقافة الأحداث المخالفة للقواعد، وكشف عن صور جديدة له في اجتماعين منفصلين أثناء الإغلاق.وفي تقرير بيانكا نوبيلو من CNN المزيد من التفاصيل.

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