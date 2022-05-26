أميركا تصادر شحنة نفط إيرانية على ناقلة يديرها طاقم روسي

2022/05/26 | 19:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت 3 مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة صادرت شحنة نفط إيرانية كانت على متن سفينة يديرها طاقم روسي قرب اليونان.

وأضافت المصادر أن هذه الشحنة ستُرسل إلى الولايات المتحدة على متن سفينة أخرى.

واحتجزت السلطات اليونانية في أبريل/نيسان الماضي السفينة بيجاس التي ترفع علم إيران وعلى متنها طاقم روسي يضم 19 فردا قرب ساحل جزيرة إيفيا الجنوبية بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت السلطات إن السفينة احتُجزت تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.



لكن تم الإفراج عن السفينة في وقت لاحق بسبب الالتباس حول العقوبات على مالكيها.

وقال مصدر في وزارة الشحن اليونانية اليوم الخميس إن وزارة العدل الأميركية “أبلغت اليونان بأن الشحنة على السفينة هي نفط إيراني”.

وأضاف المصدر “نُقلت الشحنة إلى سفينة أخرى تستأجرها الولايات المتحدة”، ولم يضف مزيدا من التفاصيل.

وأكد مصدر غربي مطلع آخر حدوث واقعة المصادرة، وقال إن الشحنة تم نقلها إلى الناقلة (آيس إنرجي) التي ترفع علم ليبيريا والتي تديرها شركة الشحن اليونانية ديناكوم.

وأشار مصدر في ديناكوم إلى أن “نقل النفط جار من السفينة إلى آيس إنرجي التي ستبحر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة”.

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