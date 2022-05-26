شدّة المعارك تبلغ حدّها الأقصى في شرق أوكرانيا وروسيا ترفض خطة سلام ايطالية

2022/05/26 | 19:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنود أوكرانيون يرتاحون قبل التحرك نحو خط المواجهة عند نقطة تفتيش قرب مدينة ليسيتشانسك في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا في 23 أيار/مايو 2022 © ا ف ب اريس ميسينيس خاركيف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أعلنت أوكرانيا الخميس أن شدّة المعارك في منطقة دونباس في الشرق بلغت “حدّها الأقصى”، فيما تطالب كييف بمزيد من الأسلحة […]

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