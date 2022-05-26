تكريت تطالب بدعم تمويل مشاريعها الاستراتيجية وتوضح تفاصيلها

2022/05/26 | 19:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيديدعا قائمقام تكريت التابع لمحافظة صلاح الدين عمر الشنداح، اليوم الخميس، إلى أهمية التركيز على دعم 4 أنواع من المشاريع مالياً واصفاً إياها بالاستراتيجية.وذكر الشنداح في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "يجب أن تكون هناك أولوية في التمويل الخاص للمشاريع الاستراتيجية من اجل تحقيق نسب عالية في انجازها، ويلمس المواطنون تحسناً في الخدمات خلال المرحلة القادمة".وأضاف، أن "من اهم هذه المشاريع الاستراتيجية في القضاء مشروع مجاري القادسية، ومشروع مجسر الدلة، وجسر تكريت شمال حي القادسية، فضلا عن مشاريع تتعلق بقطاعات الكهرباء والصحة وبناء المستشفيات"، مؤكدا أن "جميع هذه المشاريع تحتاج لأن تكون لها الأولوية من قبل محافظة صلاح الدين، ليلمس المواطنون في المحافظة تحسن الخدمات العامة". ولفت الشنداح إلى أن "المشاريع الكبيرة التي تنفذ حاليا في قضاء تكريت، تواجه الكثير من الصعوبات في مجال التمويل"، مبينا في الوقت نفسه، "اكمال مراحل الخط الناقل باتجاه محطات المعالجة، واكمال الشوارع بعد اكمال المشروع وانشاء الارصفة".ونوه إلى أن "قسماً من اسباب تلكؤ المشاريع يعود الى أن تمويلها يتوزع بين موازنة المحافظة أو الوزارات المعنية"، معربا عن امله في أن "تسعى الإدارة الجديدة ونواب المحافظة الى تذليل الصعاب من اجل اكمال المشاريع خلال فترة قريبة".

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