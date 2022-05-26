الأسواق العالمية تشهد ارتفاع أسعار النفط بنحو 3%

2022/05/26 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة شهدت الأسواق العالمية، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار النفط بنحو 3%.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت ارتفاع بنحو 2.8% وتتداول عند 116.8 دولار للبرميل الواحد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس بنحو 3.5% وتتداول عند 113.8 دولار للبرميل.

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