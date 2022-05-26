الفتح يضع ما يوحد البيت الشيعي ويكشف عن مفاوضات غير معلنة بين الإطار والتيار

2022/05/26 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادحدد عضو تحالف الفتح رفيق الصالحي، اليوم الخميس، الأمر الذي يعتمد عليه توحيد البيت الشيعي.

وقال الصالحي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "توحيد البيت الشيعي يعتمد على وجود مبادرات حقيقية ومقبولة من جميع الأطراف".

وأضاف، ان "هنالك مقبولية للمبادرة التي أطلقها الإطار التنسيقي وكذلك مبادرة المستقلين لدى الأحزاب الكردية والسنية".

وتابع الصالحي، "توجد مفاوضات غير معلنة لتقريب وجهات النظر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري وهو ما نأمل ان تكون لها نتائج ايجابية في المرحلة المقبلة".

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