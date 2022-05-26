كاسياس: كورتوا افضل حارس في العالم دون شك

2022/05/26 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

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قال الحارس السابق في ريال مدريد والمنتخب الإسباني إيكر كاسياس، إن الحارس الحالي للفريق، البلجيكي تيبو كورتوا، يعد "دون شك" أفضل حارس في العالم، مبرزا "نضوجه" و"القوة" التي ينقلها للفريق، قبل نهائي دوري الأبطال السبت أمام ليفربول.

ورد كاسياس على سؤال في فاعلية حول إذا ما يعد كورتوا أفضل حارس في العالم: "دون أي شك، لأن الموسم الذي قضاه كان جيدا للغاية، عزز مركزه كحارس.



يتمتع بنضوج هام للغاية ينقله إلى باقي زملائه، إذا ما كان لديك حارس مثله ستشهد مرحلة قوية للغاية".

وشارك الحارس السابق في تقديم بطولة "مايوركا الدولية لكرة القدم فيسنتي ديل بوسكي" التي ستقام بين 28 من الشهر الجاري والثاني من يوليو/ تموز المقبل في مايوركا حيث قدم توقعاته لنهائي دوري الأبطال السبت أمام ليفربول الإنجليزي.

وقال كاسياس: "(1-1) وسنفوز في ركلات الجزاء.



ويكفي أن يتصدى كورتوا لواحدة..



ومتحمس وسعيد للغاية برؤية أن الفريق يظل أفضل ناد في التاريخ وعلى مستوى العالم".

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