“لمكافحة النقص الغذائي”.. الصين تحذّر من برنامج أمريكي يحمل خطراً كبيراً

2022/05/26 | 19:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

حذّرت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية من أن برنامجاً أمريكيا بدأ قبل ست سنوات، يتم فيه إجراء تجارب على الحشرات، يحمل في طياته خطراً كبيراً.

وذكرت الصحيفة أن البنتاغون أنشا في عام 2016 مشروعاً “لمكافحة النقص المحتمل في الغذاء”.



سعى من خلاله العلماء الأمريكيون للتأثير على المحصول بمساعدة الحشرات، التي كان من المقرر أن تنقل الجينات المعدلة إلى النباتات.



ويورد المقال أن “الولايات المتحدة خصّصت 45 مليون دولار لهذا المشروع”.

ومع ذلك، فقد انتقد العلماء والخبراء هذه الدراسات، التي تشير المقالة إلى أنها تثير خشية من إمكان استخدام هذه التقنيات لأغراض عدوانية، مثل الأسلحة البيولوجية.

ونقلت غلوبال تايمز عن الخبير في الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية زانغ جي، تأكيده أن “هناك إلقدرة لاستخدام الحشرات كناقلات للفيروسات القاتلة للنباتات”.



في حين أضاف خبير آخر أن “دوافع البنتاغون ليست واضحة تماما”.



متسائلا “هل هناك بالفعل نية لإنقاذ البشرية من المجاعة، أم أن التكنولوجيا الجديدة على العكس من ذلك، مصممّة لإحداث كوارث إنسانية لحل مشكلات عسكرية معينة”.

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