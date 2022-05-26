2022/05/26 | 19:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرى وفدُ المنتخب الأولمبيّ الإيراني، زيارة إلى المراقدَ المُطهرة في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة.ويتواجد الاولمبي العراقي في العراق بمعسكر تدريبي ينتهي يوم غد استعداداً لكأس آسيا.

ظهرت المقالة بالصور..



وفدُ الأولمبيّ الإيراني يزورُ المراقد في النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. وفدُ الأولمبيّ الإيراني يزورُ المراقد في النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. وفدُ الأولمبيّ الإيراني يزورُ المراقد في النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).