هذه الأشياء تضعّف سرعة الإنترنت في منزلك تعرف عليها

2022/05/26 | 20:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت مدونة “لايف هاكر” الإلكترونية إن هناك “الكثير من العوائق في أو حول منزلك، والتي يمكن أن تحدّ من قدرات الواي فاي الخاص بك”.

ويعتقد البعض أن “الواي فاي” هو الإنترنت في حد ذاته، لكن هذا غير صحيح.



فهو عبارة عن موجات راديو، تسمح لأجهزتك بالاتصال بـ”جهاز التوجيه” (ROUTER) الخاص بك، الذي بدوره يتصل بالإنترنت.

1- المنزل: إذا كانت سرعة الإنترنت ضعيفة، فقد يقع اللوم على منزلك، في حال كان يتواجد في شارع عام، حيث ستجد إشارات “الواي فاي” الخاص بك صعوبة في المرور عبر الجدران والأرضيات الخرسانية والمسامير الفولاذية.

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