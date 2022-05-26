إدارة مطار النجف تُفصح عن تفاصيل تسلل ” الطفل المتسول “

2022/05/26 | 20:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفصحت إدارة مطار النجف الدولي، عن تفاصيل تسلل “الطفل المتسول” إلى داخل المطار، في حادث أثار جدلاً واسعا.

وذكرت إدارة المطار في بيان، إنها تحمّل الجهات الامنية العاملة داخل المطار مسؤولية ما حصل بشكل مباشر، كون أمن المدينة والحفاظ على سلامتها وسلامة مسافريها من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الإدارة العاملين في المطار كافة.

وأضاف، “بحسب ما تم مراجعته من قوانين الطيران المدني العالمية والمحلية فأن الطفل بالرغم من تجاوزه الخطوط الامنية الا ان دخوله لم يسبب خطرا كونه خضع لكافة نقاط التفتيش المعنية وسبب اجتياز هذه المراحل كونه طفلا واندمج بين جموع المسافرين”.

وبينت الإدارة أنه “تم تشكيل لجان مشتركة مختصة أنتجت قرارات وتوصيات عدة واجراءات تصحيحية امنية مختلفة سوف يتم اتخاذها فوراً لعدم تكرار ما حدث مستقبلاً، وتم التحقيق مع كافة الجهات المسؤولة و تم اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم.

وقررت إدارة مطار النجف الدولي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إعفاء مدير الرقابة في مطار النجف على خلفية الخرق الامني المتمثل بدخول أحد الأطفال المتسولين والوصول لإحدى الطائرات.

وكان مصدر أمني في محافظة النجف قد افاد في وقت سابق من اليوم، بأن طفلاً دون العاشرة من العمر تمكن من اختراق امن مطار النجف والوصول إلى نقطة انطلاق طائرة ايرانية تستعد للإقلاع إلى ايران مع مسافرين على متنها، وذلك لطلب المساعدة (الگدية من المسافرين)”.

وبين المصدر، أن “امن الطائرة تنبه للطفل وقام بتعطيل الرحلة لمدة اكثر من ساعتين، وانزال المسافرين من على متنها للتأكد من عدم صعود متسولين آخرين على متن الطائرة”، موضحا ان “قوة امن المطار اعتقلت الطفل وقامت بنقله خارج المطار، بعدما أدخل المطار في حالة إنذار”.

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