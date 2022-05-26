مقتل شيرين أبوعاقلة.. النائب العام الفلسطيني يكشف عن تفاصيل تقريره: الجيش الإسرائيلي ارتكب

2022/05/26 | 20:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلُص تقرير النائب العام الفلسطيني في مقتل الصحفية، شيرين أبو عاقلة، إلى أن أحد الجنود الإسرائيليين أطلق النار على الصحفية الفلسطينية وأصابها في الرأس، مشيرا إلى أن مطلق النار ارتكب "جريمة حرب متعمدة".

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