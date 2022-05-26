الأنواء الجوية: زوال الغبار تدريجياً بعد منتصف الليل

2022/05/26 | 20:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

توقعت هيئة الأنواء الجوية التابعة لوزارة النقل، اليوم الخميس، زوال العاصفة التربية بعد منتصف الليل.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “قسم التنبؤ الجوي أصدر تقريره الجوي للحالة الغبارية، لهذا اليوم الخميس، وبمتابعة مدير عام الهيئة، علي محسن هاشم، وبأشراف مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب والملاك الفني في القسم”.

وبيّن التقرير بحسب البيان، أن “البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي قادم من البحر المتوسط، ليكون الطقس هذا اليوم تصاعد غبار متوسط الشدّة في المنطقة الوسطى بعد الظهر، ويزول الغبار تدريجياً بعد منتصف الليل، والرياح على العموم تكون معتدلة السرعة من (20-30) كم/س تؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية الى (2-4) كم”.

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