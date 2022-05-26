منتخب الناشئين يفوز على شباب نادي الكوت

2022/05/26 | 20:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فازَ منتخب الناشئين على شبابِ نادي الكوت بهدفين من دون ردٍ في المباراةِ الوديّة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في ملعبِ الكوت الدولي، وأحرزَ هدفي المباراة لاعب منتخب الناشئين كرار جعفر.وقالَ المدرب المساعد لمنتخبِ الناشئين، سعد عبد الحميد في بيان لاتحاد الكرة إن “مستوى المنتخب في تصاعدٍ مستمرٍ رغم أن الجانب البدني […]

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