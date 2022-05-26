الاتحاد الوطني: هذا الأمر سينهي خلافنا مع الديمقراطي بخصوص رئاسة الجمهورية

2022/05/26 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانيةرأى عضو الاتحادالوطني الكردستان آرام جباري، اليوم الخميس، أن حل الخلافات داخل البيت الكردي يحتاج لتنازلات من الطرف الآخر.

وقال جباري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الإصرار على المواقف وعدم تقديم تنازلات من الحزب الديمقراطي بما يخص رئاسة الجمهورية والملفات الأخرى فمن الصعب التوصل لنتائج فورية لحل الخلافات".

وأضاف أن "حل الخلافات وتوحيد البيت الكردي ستكون خطوة بالاتجاه الصحيح لإنهاء الخلافات داخل البيت الشيعي وتشكيل الحكومة الجديدة".

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