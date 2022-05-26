«أنفلونزا الطماطم».. الهند تسجل 26 إصابة بالفيروس

2022/05/26 | 21:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وسائل إعلام هندية، إنه تم اكتشاف إصابة 26 حالة مصابة بفيروس أنفلونزا الطماطم الذى يشهد انتشاراً في بعض ولايات الهند، خاصة ولاية أوديشا بشرق البلاد.

وأضافت الصحف الهندية، أن الفيروس المعوي الذي يصيب الأطفال ونادراً البالغين، ظهر مطلع الشهر الجاري في بعض الولايات الجنوبية مثل «كيرالا»، ويسبب طفحاً جلدياً على اليدين والفم والقدمين مع ارتفاع درجة الحرارة والجفاف بين الأطفال في الفئة العمرية بين الخامسة والتاسعة.

وأشارت وسائل إعلام هندية، إلى أن المرض شديد العدوى ويتطلب عزل الحالة من خمسة أيام إلى أسبوع، لكنه ليس مرضاً خطراً ويسهل علاجه.

مرض أنفلونزا الطماطم

ويسمى الفيروس، «مرض اليد والقدم والفم» وهو الاسم العلمي له، لكنه أطلق عليه اسم «فيروس الطماطم» بسبب اللون الأحمر للبثور التي تنتشر على أجسام الأطفال المصابين بهذا المرض.

ووفقا لموقع «dnaindia»، فإن أنفلونزا الطماطم هو مرض فيروسي يسبب ظهور بثور تشبه الطماطم على الجلد، وتؤثر بشكل كبير في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات والذين يعانون حمى غير مشخصة، وتتسبب في تهيج الجلد، والجفاف لدى الأطفال، وبشكل عام، يكون شكل البثور أحمر اللون وعندما تصبح كبيرة جداً تشبه الطماطم وبالتالي تسمى حمى الطماطم أو أنفلونزا الطماطم.

أعراض أنفلونزا الطماطم

هناك العديد من الأعراض الخاصة بأنفلونزا الطماطم، والتي يجب التعرف اليها للتحقق من الإصابة، وتشمل الأعراض الأولية للمرض ما يلي:

-ظهور بثور كبيرة بحجم الطماطم يكون لونها أحمر.

– طفح جلدي.

– تهيج الجلد.

– ارتفاع في درجة الحرارة.

– جفاف الجسم.

– آلام الجسم.

– تورم المفاصل.

– غثيان.

– تقيؤ.

– مغص.

– سعال.

– عطس.

– سيلان الأنف.

ويعد مرض أنفلونزا الطماطم من الأمراض المعدية مثل حالات الأنفلونزا الأخرى، ويجب إبقاء الأطفال المصابين في عزلة لأن هذه الأنفلونزا يمكن أن تنتشر بسرعة من شخص إلى آخر.

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