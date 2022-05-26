2022/05/26 | 21:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من كشف النائب العام الفلسطيني عن تفاصيل تقريره حول مقتل شيرين أبو عاقلة الى تصريحات ماكرون بشأن قراري فنلندا والسويد التي وجهها للرئيس التركي، وصولًا لخبر تهديد حفلة "داونينغ ستريت" منصب بوريس جونسون في بريطانيا..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5.. النائب العام الفلسطيني يكشف عن تقريره بمقتل أبو عاقلة.. وما رمز "NFT" بالإمارات؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5.. النائب العام الفلسطيني يكشف عن تقريره بمقتل أبو عاقلة.. وما رمز "NFT" بالإمارات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).