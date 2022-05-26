“طفل الطائرة”.. القاء القبض على الشخص الذي أدخل الطفل على متن الطائرة

2022/05/26 | 21:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الخميس، بإلقاء القبض على الشخص الذي أقلّ “طفل الطائرة” وأدخله إلى مطار النجف الدولي، ليتسلل بعدها الطفل إلى داخل طائرة كانت متوجهة إلى إيران.

وقال المصدر لوكالة خبر برس (واخ)، إن “القوات الأمنية توصلت إلى معرفة الشخص الذي أوصل الطفل للمطار وألقت القبض عليه، وتبين انه منتسباً في شرطة الطاقة، والتحقيقات ما زالت مستمرة معه”.

وأشار إلى أن “المعتقل ادعى في التحقيق الأولي أن الطفل هو من قام باستئجاره وادخاله الى المطار”.

وبيّن المصدر، أن “أمن الطائرة تنبه للطفل وقام بتعطيل الرحلة لمدة أكثر من ساعتين، وإنزال المسافرين من على متنها للتأكد من عدم صعود متسولين آخرين على متن الطائرة”.



موضحا أن “قوة امن المطار اعتقلت الطفل وقامت بنقله خارج المطار، بعدما أدخل المطار في حالة إنذار”.

وفي إثر ذلك قرّرت إدارة مطار النجف الدولي، إعفاء مدير الرقابة في مطار النجف على خلفية الخرق الأمني المتمثل بدخول أحد الأطفال المتسولين والوصول لإحدى الطائرات.

ثم أصدرت إدارة المطار بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، قالت فيه إنها تحمّل الجهات الأمنية العاملة داخل المطار مسؤولية ما حصل بشكل مباشر، كون أمن المدينة والحفاظ على سلامتها وسلامة مسافريها من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الإدارة العاملين في المطار كافة.

وأضاف، “بحسب ما تم مراجعته من قوانين الطيران المدني العالمية والمحلية فأن الطفل بالرغم من تجاوزه الخطوط الامنية الا ان دخوله لم يسبب خطراً كونه خضع لكافة نقاط التفتيش المعنية وسبب اجتياز هذه المراحل، كونه طفلا واندمج بين جموع المسافرين”.

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